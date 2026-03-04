Patricia Fernández 04 MAR 2026 - 02:05h.

Anita o Carlos Lozano. Ambos finalistas se disputaban el maletín de ‘GH DÚO’ en una final marcada por las sorpresas y también los enfrentamientos, los que no han faltado durante toda la edición. Y la audiencia tenía la respuesta con sus votos, ¡Carlos Lozano se ha convertido en el ganador!

No faltaban las emociones en este cierre por todo lo alto de esta edición de 'GH DÚO'. Lo que comenzaba con una actuación de Sonia Madoc con una de sus canciones más icónicas versionadas para este especial momento, seguía por la despedida de los finalistas de la casa y el apagado de una casa que ha acogido infinidad de momentos que han hecho vibrar.

Después de este especial momento, Gloria González se caía de la final quedando en tercer lugar, la que agradecía lo que ha podido vivir en la casa de Tres Cantos: ¡Siempre os llevaré en mi corazón!".