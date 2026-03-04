Patricia Fernández 04 MAR 2026 - 00:57h.

La presentadora cuenta detalles del estreno de 'Supervivientes': "El 'casting' aún no está cerrado, el jueves descubriréis quien se une a la aventura"

Primera pillada en 'Supervivientes 2026': "Un concursante ha sido pillado intentando robar una caja de cerillas"

Ya adelantábamos que durante la final de 'GH DÚO' iba a haber sorpresa de 'Supervivientes 2026' y que María Lamela iba a demostrar lo que está dispuesta a hacer como presentadora desde Honduras de esta experiencia.

María conectaba desde Honduras en medio de la gala de 'GH DÚO, a la que daba paso Jorge Javier Vázquez desde el plató, la que mostraba las ganas que tiene de que 'Supervivientes 2026' de el pistoletazo de salida: "Tenemos a un equipazo trabajando a destajo para lo que va a ser una primera gala absolutamente espectacular".

Y daba una información muy importante: "Ya conocéis a 18 concursantes, pero os tengo que decir que el 'casting' aún no está cerrado. El jueves, durante el estreno de 'Supervivientes', descubriréis quien se une a la aventura y se convierte en superviviente oficial. Es una persona muy conocida en España y que estáis deseando ver aquí".

María Lamela se tirará del helicóptero en el estreno de 'Supervivientes'

La que respondía a la pregunta que muchos se hacen sobre si se tirará del helicóptero el próximo jueves: "Evidentemente, la duda ofende. Lo vais a ver en el estreno". Saltos que también protagonizaran los concursantes, de los que María tenía algo que decir: "Me parece a mí que muchos concursantes van a tener miedo, unos tienen fobia al mar, otros tienen vértigo e incluso no saben nadar".

Como daba detalles de la ceremonia del barro que espera en el estreno, estando ella en un gran tobogán, "el más alto de la historia de 'Supervivientes', del que no dudaba en tirarse y hacer su bautismo del barro: "Por aquí van a pasar todos nuestros supervivientes y aquí vengo a ponerme en su piel, vengo a implicarme y a rebozarme. Yo también me lanzo al barro".

La presentadora lo tenía claro, pero antes Jorge Javier Vázquez quería decirle unas palabras: "No quiero ponerte tensión, pero a mí ya me tienen muy visto, todo el mundo estará esperando 'Supervivientes' por ver a los concursantes y por verte a ti en acción, todos los ojos puestos en ti, ahí te dejo la presión para que los disfrutes".

Y después de esto, María Lamela se tiraba al barro porque lo tiene muy claro: "Lo importante es ser una superviviente más y darlo todo, ¡el jueves os esperamos a las 21.45 horas en Telecinco para el gran estreno de 'Supervivientes'!"

María Lamela: "Desde pequeña me dicen que tenía que presentar 'Supervivientes'"