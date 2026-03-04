El presidente del gobierno se compromete a ayudar a los empresarios que sufran las consecuencias de la guerra en Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una declaración institucional este miércoles para hacer una valoración de los últimos acontecimientos internacionales sobre el conflicto en Oriente Medio tras las amenazas comerciales de Donald Trump contra España, según fuentes de Moncloa. Sánchez se dirigirá a todo el país en una intervención sin preguntas, después de que este sábado Israel y Estados Unidos lanzaran ataques militares contra Irán y matasen al líder ayatolá Ali Jamenei.

España ha rechazado que Estados Unidos utilice las bases militares de Rota y Morón para atacar a Irán y el presidente Donald Trump ha respondido, amenazando con un "embargo" a España y la interrupción de toda relación comercial.