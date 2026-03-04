La guerra de EEUU e Israel contra Irán, al minuto| Pedro Sánchez, la posición de España se resume en cuatro palabras: "No a la guerra"
Donald Trump asegura que las fuerzas aéreas y naval iraníes han sido destruidas en los cuatro primeros días de guerra
Sánchez comparecerá este miércoles ante la situación en Oriente Medio y las palabras de Trump
La guerra de Israel y EEUU contra Irán ya acumula casi un millar de civiles muertos, muchos de ellos menores. La ONU ha alertado de las consecuencias humanitarias derivadas de la escalada de la violencia en Oriente Próximo, tras el ataque masivo lanzado el pasado 28 de febrero por Donald Trump y Netayanhu. Las cifras e imágenes son "cada vez más desalentadoras" para la población civil que padece las consecuencias de la agudización del conflicto, que llega a su quinto día, sin visos de acabar. España se enfrenta a la furia del presidente estadounidense por negarse a que las bases de Rota y Morón sean utilizadas para atacar a Irán. Trump ha calificado al gobierno español de ser "un aliado terrible" y vuelve a amenazar con represalias económicas contra nuestro país. Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles para exponer la posición de España sobre el conflicto militar que "se resume en cuatro palabras: No a la guerra".
El presidente del gobierno se compromete a ayudar a los empresarios que sufran las consecuencias de la guerra en Irán
Pedro Sánchez ha prometido apoyar con recursos económicos a los ciudadanos y empresarios que sufran las consecuencias de la guerra. "España tiene recursos para hacerlo", ha subrayado el presidente del Gobierno.
La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: "No a la guerra"
Sánchez recuerda cuando España fue "arrastrada" a una guerra contra Sadam Hussein que provocó "la mayor ola de inseguridad", "una grave crisis migratoria y de atentados terroristas". Ese fue el regalo del "trío de las azores".
Sánchez compare desde Moncloa: "Tenemos que estar preparados para una guerra larga"
El presidente de EEUU subraya que la posición del Gobierno es "clara y consistente": "No a la quiebra del derecho internacional".
Francia confirma que se desplegaron aviones de combate Rafale para proteger sus bases militares en los Emiratos Árabes Unidos
Francia ha desplegado aviones de combate Rafale en los Emiratos Árabes Unidos para proteger sus bases militares, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot. “Llevaron a cabo operaciones de seguridad aérea sobre nuestras bases”. Barrot no dio más detalles sobre las misiones realizadas por los aviones ni sobre si han participado en el derribo de drones o misiles que pudieran amenazar las bases. Francia ha criticado el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, y el presidente Emmanuel Macron afirmó que la operación se llevó a cabo “fuera del marco del derecho internacional, lo cual no podemos aprobar”.
Sánchez hará una declaración institucional por la guerra de Irán y las amenazas comerciales de Donald Trump
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una declaración institucional este miércoles para hacer una valoración de los últimos acontecimientos internacionales sobre el conflicto en Oriente Medio tras las amenazas comerciales de Donald Trump contra España, según fuentes de Moncloa. Sánchez se dirigirá a todo el país en una intervención sin preguntas, después de que este sábado Israel y Estados Unidos lanzaran ataques militares contra Irán y matasen al líder ayatolá Ali Jamenei.
España ha rechazado que Estados Unidos utilice las bases militares de Rota y Morón para atacar a Irán y el presidente Donald Trump ha respondido, amenazando con un "embargo" a España y la interrupción de toda relación comercial.
Drones iraníes impactan contra el consulado de EE.UU. en Dubái
El consulado de Estados Unidos en Dubái fue alcanzado este martes por la noche por drones iraníes, según una fuente en la región, informó CNN. El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha confirmado el ataque, aunque aclaró que no hubo daños personales. “Desgraciadamente, un dron impactó en un estacionamiento junto al edificio de la delegación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo”, ha explicado desde Washington. El incidente ha ocurrido en medio de una escalada de ataques contra instalaciones diplomáticas estadounidenses en Medio Oriente. Horas antes, dos drones, también impactaron contra la embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudí, donde provocaron un incendio limitado y daños materiales menores, aunque no se reportaron heridos.