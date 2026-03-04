Patricia Fernández 04 MAR 2026 - 03:48h.

Después de una edición llena de emoción, marcada por los conflictos y momentos que han hecho vibrar, llegaba el broche final a semanas de convivencia que se cerraban con Carlos Lozano proclamándose ganador de 'GH DÚO 4'.

El exmodelo celebraba con sus seres queridos la victoria en el plató sin poder esconder la gran alegría que le había provocado la decisión de la audiencia, el que recibía el maletín de la mano de Jorge Javier Vázquez, que entonaba unas palabras para cerrar esta vibrante edición de 'GH DÚO' mientras Carlos Lozano se pronunciaba de manera significativa sobre su victoria del reality: "Ha costado, pero lo hemos conseguido, es nuestro".

"Lo hemos conseguido, ¿no?"

Todo mientras en el plató las reacciones eran dispares. Unos se acercaban a felicitarle y aplaudirse, otros apoyaban a una Anita que se quedaba como segunda finalista y perdía este duelo por el maletín con Carlos Lozano. Pero una reacción llamaba la atención, la de Cristina Piaget se acercaba al que ha sido su compañero en la casa y con el que ha tenido una relación de luces y sombras, al preguntaba algo, visiblemente molesta: "Lo hemos conseguido, ¿no?" Lo que hacía que Carlos Lozano afirmase esto señalando el maletín: "Lo hemos conseguido".

Las primeras palabras de Carlos Lozano tras proclamarse ganador de 'GH DÚO'

Carlos Lozano, tras estos primeros momentos de euforia al proclamarse ganador, decía unas palabras exclusivas para nuestra web sobre su victoria y respondía a las primeras preguntas: ¿qué hará con el premio? ¿Cómo describe su paso por 'GH DÚO'? ¡Dale al 'play' y descúbrelo.