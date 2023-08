Ion Aramendi y Makoke, invitados estrella en 'La última noche' con Sandra Barneda a las 22:00 en Telecinco

Si necesitas un plan esta noche y no se te ocurre cuál, te ofrecemos no un plan, sino un planazo. Ion Aramendi, presentador de ‘Reacción en cadena’, ‘Supervivientes’ y ahora para la nueva temporada de Telecinco, de ‘GH VIP’ se sentará junto a Sandra Barneda para que descubramos más de él y de su trayectoria, cosas que aún no conocemos.