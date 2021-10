Alejandro, muy enfadado con Mayka tras su 'Círculo de fuego' con Pablo: “Me ha vendido”

Alejandro y Pablo se enfrentan cara a cara en el 'Círculo de fuego'

Pablo asegura que Mayka quiso volver con él estando con Alejandro

El novio de Mayka se cuestiona su relación tras saber que ha contado cosas muy íntimas a Pablo

Las cuentas pendientes de ‘La última tentación’ se van cerrando poco a poco y más aún después de los 'Círculos de fuego' que hemos podido ver en el programa donde los concursantes se enfrentan cara a cara con sus cuentas pendientes. Uno de los que hemos podido ver ha sido el de Alejandro y Pablo, quienes por fin han podido hablar después de todo lo que ha pasado con Mayka.

El primero en llegar era Alejandro, actual pareja de Mayka. El joven se imaginaba perfectamente que su Círculo de Fuego sería con Pablo. Por si fuera poco, Alejandro viene muy tocado por todas las imágenes que ha visto de Mayka y a lo largo de la experiencia en ‘La Última Tentación’ ya ha manifestado que tiene serias dudas sobre su pareja.

Una vez que se saludaron con cierta tensión, Alejandro iba directo a lo que quería saber sobre Pablo: “Lo primero que quería preguntarte es si tú sigues sintiendo algo por Mayka, porque yo creo que se te nota mucho”. Pero Pablo tiene claro que es una historia pasada: “Yo le tengo un gran cariño y respeto y no quiero nada malo para ella. Aunque ella en la furgoneta de camino a la villa dijo que nunca pondría la mano en el fuego por ella misma y tras ver cosas tuyas, ha tenido dudas”, le rebatía.

Pablo aseguraba que Alejandro no ha defendido a Mayka cuando han hablado mal de ella en la Villa, pero él no está dispuesto a dejar pasar ese comentario y ataca duramente a Pablo: “¿Que tú me vas a decir a mí eso? Estás un poco lento, tal vez estabas en la cama y te perdiste ese momento”, cortaba Alejandro. “Si tanto cariño le tienes, lo mínimo que podrías haber hecho es saltar cuando has visto que la han humillado, que has estado con la boca cañada”, le reprochaba Alejandro.

“Cuando se pelea contigo me llama a mí. Me ha dicho que eres híper celoso y la has querido dejar un montón de veces. Ella me ha dicho que conmigo era al 100% ella misma y contigo sentía que eras muy celoso, que la estás cohibiendo”, contraatacaba Pablo, con un comentario que no ha hecho nada de gracia a Alejandro.

El novio de Mayka admite que está muy cabreado con ella al enterarse de que sus cosas de pareja las sabe Pablo: “Son cosas de ella y mías que no tiene que contarle a nadie, y si se las cuenta, que no venga de sucio a contar aquí mis problemas con ella”. Y Alejandro no se quedaba ahí: “Me está viniendo bien este Círculo no solo para arreglar los problemas con Pablo, sino para yo darme cuenta de a quién tengo yo a su lado”, comentaba muy enfadado.

El murciano además sostiene que si no está con Mayka es porque él no quiere: “He podido volver con ella y no lo he hecho”. Al escuchar esto, Alejando no podía evitar reírse: “Es evidente que vas donde va Mayka, vas oliéndole el culito como un perro”. Sandra, por su parte, le preguntaba a Alejandro si su mayor problema con Mayka era Pablo y su respuesta no ha dejado indiferente: “No, mi mayor problema con Mayka es Mayka”. “Alejandro, te estás replanteando tu relación con Mayka?, preguntaba entonces la presentadora. “Evidentemente. Yo me siento vendido, porque mi pareja me ha vendido porque cuenta mis intimidades y tergiversa las cosas”, decía.

Pablo tiene que abandonar ‘La Última Tentación’

Tras la discusión con Alejandro, Sandra Barneda comunicaba a Pablo que, tras haber resuelto sus cuentas pendientes tu estancia en ‘La Última Tentación’ había llegado a su fin. Por eso, el murciano iba a Villa Playa para poder recoger sus cosas y despedirse de sus compañeros. Al entrar, les contaba cómo había sido el Círculo de Fuego con Alejandro.