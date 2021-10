La tensión en las villas de ‘La Última Tentación’ va en aumento por momentos y los participantes lo notan en cada comentario o en cada mirada. En Villa Playa los chicos estaban de fiesta tranquilamente bailando y riendo, pero un comentario ha hecho que todo se diese la vuelta. Patri y Mayka bailaban tranquilamente cuando Fani le comenta a Marta: “Mira tío, mira que panorama. La veo un poco desubicada, como que no se encuentra”.

Poco después, cuando pasaba por su lado, Fani les gritaba: “¡Qué gente más sosa, de verdad!”. Mayka solo se daba la vuelta y decía en voz baja: “No la soporto”. Según Andrea, la de Murcia se siente atacada y está siempre a la defensiva: “Aquí todo es una bomba de relojería y todo está a punto de estallar”.

Pablo se percató de lo que había pasado y justo llegaba al lado de Mayka cuando esta se ponía a llorar: “No puedo, no puedo. No quiero quedar de víctima, pero no puedo más”. Andrea se acercaba a ella y juntas decidían salir al jardín. “Es normal, no paran de meterse contigo, de que venga Alejandro y le digan cosas de ti”, comentaba su amiga.

Mayka se enfrenta a Fani

Mayka asegura que no quiere protagonismo por lo que acaba de ocurrir, pero no se siente querida por sus compañeros. Fani decía que era mejor que no estuviese en el programa y después intentaba convencer a Marta para ir a hablar con ella, pero la canaria se negaba en rotundo. Finalmente era Óscar el que acompañaba a Fani.

“Mayka, que no queríamos que te sintieras mal”, le dice Fani cuando las encuentra. “No estoy bien, ya tengo bastante con mis cosas, con mi novio. ¡Dejadme en paz!”. Fani se ponía a hablar con ella con un tono muy elevado y Mayka tenía que pararle los pies: “¡Que no me chilles!”, pero Fani hace caso omiso y continúa: “Te chillo porque al igual que a ti te dicen cosas, a mí me dicen el doble”.