‘La Última Tentación’ sigue dejándonos momentazos que no vamos a poder superar en mucho tiempo. Uno de ellos era la esperadísima Hoguera de Confrontación entre Isaac y Lucía. La pidió él tras besarse con Bela para poder dar las explicaciones que su chica pidiese, sin embargo no fueron suficientes y Lucía decidía no continuar con él, por lo tanto, los dos debían salir del programa.