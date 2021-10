Manuel se despide de Andrea dándole un consejo: "Quédate soltera"

Mientras tanto, Manuel se lo ha pasado en grande en Villa Playa. Nada más llegar saldó la atracción sexual que tenía con Andrea , que estaba poniendo su relación de ocho meses a prueba pero que no negó que el gaditano le gustaba mucho, llegando a reconocer que habían tenido algo una semana antes del reality .

"Me lo he pasado muy bien contigo. Eres muy divertida y buena persona. Vas a tener siempre un amigo para lo que quieras", le dijo Manuel a Andrea. Además, añadió un consejo con el que la hizo reír: "Que te quedes soltera porque eres infiel por naturaleza, como yo. Eso no implica ser mala persona".