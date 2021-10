Fani cuenta en 'La última tentación' que Christofer la fue infiel

Christofer estuvo seis meses liándose con otra chica cuando ya vivían juntos

Fani perdonó a Christofer tras su infidelidad

Fani está muy arrepentida de su desliz con Julián, con el que se besó en la piscina. No quiere volver a hacer daño a Christofer, por lo que decidió pedir una hoguera de confrontación para contarle personalmente lo que ocurrió con su compañero y asegurarle que fue un error y que no siente nada por Julián.

Durante las 24 horas que pasaron entre el beso con Julián y el reencuentro con Christofer, Fani no paró de darle vueltas al asunto. Incluso llegó a asegurar que, si hubiera sido su novio a quien hubiera metido la pata y se hubiera besado con alguien, ella le perdonaría. Fue en este momento cuando comentó un bombazo de su pasado juntos…

La infidelidad de Christofer a Fani

Fani reveló que Christofer le fue infiel en el pasado y que, como ya le perdonó, cree que él también podría pasar por alto este error. “Él me ha puesto los cuernos, yo le he perdonado. Me pudo los cuernos durante seis meses con una chica. Viviendo conmigo y se estaba liando con otra”, contó la madrileña.

La madrileña insistió durante todo el día en que no se siente atraída por Julián. Marta Peñate la preguntó si realmente está enamorada de Christofer y Fani respondió que, sea como fuere, no quiere que la vea en el agua dándose un beso con otro chico porque no quiere hacerle más daño.

La hoguera de confrontación

Fani pidió la hoguera de confrontación y, pese a las dudas de los primeros momentos, Christofer se presentó e incluso saludó a su novia con un abrazo y un beso. En el debate de ‘La última tentación’ pudimos ver los dos primeros minutos de este momentazo, del que podremos disfrutar íntegro en el programa del miércoles.

Christofer se sorprendió cuando su novia le dijo que pensaba que no iba a acudir a la hoguera, lo que a él le sorprendió mucho y le preguntó: “¿Es que has hecho algo?” Fani no le respondió directamente y él comentó que había habido cosas que no le habían gustado nada, como los comentarios en los que bromeaba que se iba a acabar liando con Julián.

Fani da la cara