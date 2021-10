España, con el corazón en un puño con la histórica hoguera de Christofer y Fani: los mejores memes

La hoguera de Christofer y Fani por fin ha llegado , desde que la concursante de 'La última tentación' tuviera un tonteo con Julián que terminaba en beso no ha podido disfrutar del todo de la experiencia. Esto y mucho más se ha visto en la última entrega de 'La última tentación' y los espectadores han dejado claro que tenían muchas ganas de verlo:

Fani ha querido hablar con su pareja en la hoguera antes de que viera las imágenes para poder explicarle que no siente nada por su compañero, pero aún así a Christofer no le ha gustado nada, cree que su decisión es no seguir la relación con ella y Fani ha confesado las carencias que tiene del que hasta ahora era su pareja. Este momentazo ha sido muy comentado en las redes y estos son los mejores memes: