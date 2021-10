Manuel acudía al plató de ‘El Debate de las Tentaciones’ para comentar todo lo que ha ocurrido con él en ‘La Última Tentación’. Había varios temas importantes a tratar. Por un lado, su relación con Andrea y por qué terminó pasando de ella y diciendo que le gustaba más Marta Peñate. Por otro, el giro de 180 grados que ha dado su relación con Lucía tras la infidelidad de Isaac.

Desde que su ex se enterase de que Isaac y Bela se había besado, Manuel se ha convertido en su paño de lágrimas y en su mayor apoyo en las Villas. Tanto es así que, en ‘El Debate de las Tentaciones’ pudimos ver imágenes inéditas de cómo se están llevando en esta experiencia.

Lucía le cuenta a Manuel que se siente mucha mujer para los hombres que escoge, nada podía hacer presagiar lo que estaba por pasar: Manuel pide a Lucía que le acompañe al baño a aguantarle el vaso. La risa de Lucía viene cuando ve “el gusano” a Manuel.

Mientras ella se ríe y le repite que “es un gusano”, Manuel se lo toma con humor: “Para mear, ¿qué más quieres?”. Lucía se da cuenta de lo surrealista del momento: “¿Dé verdad yo estoy aquí aguantándole el vaso a este hombre?”.

Por si esto fuera poco, al salir del aseo Lucía se extraña de lo morenas que tiene sus partes Manuel: “¿Me has enseñado la gamba morena?”, preguntaba sin poder creérselo. Manuel se quedaba sorprendido de que se había fijado en que efectivamente, ha cogido color. “¿Para qué me la enseñas, Manuel? Cuando se entere Andrea de que me has enseñado la gamba…”, preguntaba Lucía, aunque Manuel lo tenía claro: “Andrea me la sopla. Yo quiero dormir contigo”, decía.

Manuel y Lucía pasan la noche juntos

Lucía y Manuel deciden irse a la cama y lo hacen juntos, aunque el gaditano avisa a su ex de que no tiene por qué pasar nada: “Lucía, duermo contigo igual que duermo con mi madre”. “Que hagas lo que quieras, que me importa una m*** todo”, le dice ella sin ninguna preocupación.