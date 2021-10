Manuel llegaba al plató de ‘El Debate de las Tentaciones’ con ganas de explicarse sobre todas las preguntas surgidas hasta ahora por su participación en ‘La Última Tentación’. Uno de los temas que no podían pasar por alto era su relación con Andrea y todo lo que eso conlleva: cuándo y dónde se liaron por primera vez y por qué ya no quiere nada con ella .

Sandra Barneda preguntaba al gaditano que cuándo había sido la primera vez que había tenido un acercamiento con Andrea, a lo que Manuel contestaba con la versión que tanto Gonzalo como Inma Campano ya habían contado: “Yo con Andrea me lie en Ibiza, pero cuando yo entré no quería dejar mal a la muchacha. Pero no hubo matarile. Nos liamos. En Ibiza solo hubo besos y cariñitos, pero no hubo sexo”, respondía.