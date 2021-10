Isaac se replanteó toda su relación con Lucía durante su estancia en ‘La última tentación’. Llegó diciendo estar muy enamorado, pero poco a poco su opinión ha ido cambiando... hasta reconocer que, aunque quiere a su novia, no está enamorado de ella. Su vida en común no era lo que él quería y, al estar separado de su chica, descubrió que necesitaba libertad y reencontrarse consigo mismo. Por eso, según explicó el lunes en el debate , besó a Bela. La chica le atraía, pero también le sirvió como excusa para romper su relación con Lucía.

Pero Lucía no se esperaba en absoluto que Isaac quisiera verla para hablar con ella. Es más, no tiene ninguna gana de verle la cara a su novio después de que la fuese infiel con Bela . Por eso, cuando Sandra Barneda apareció en Villa Playa y anunció que uno de los presentes había sido convocado a una hoguera de confrontación, opinó que los protagonistas serían Andrea y Roberto. Jesús y Mayka fueron los únicos que apostaron por Lucía.

‘Lobo’ explicó que, aunque llegó a República Dominicana muy seguro de su relación, con el paso de los días se ha dado cuenta de que no está enamorado. Aseguró que lleva mucho tiempo cohibido y que la experiencia le ha servido para abrir los ojos: “Yo lo he dejado todo por ella, pero es que no soy yo. Yo lo que siento es que necesito ser libre”. Y añadió que, si se sintió atraído por Bela, es que no estaba realmente enamorado de Lucía.