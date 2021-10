En esos mensajes, Isaac propone a Bela ir juntos hasta Ibiza para pasar el fin de semana. Sin embargo, parece que Bela no está por la labor y le da largas, a lo que Isaac comenta que se lo diga rápido porque si no hace otros planes. La tentadora no duda en preguntar que dónde se encuentra su pareja. Isaac le cuenta que está en una despedida de soltera de una amiga. Un detalle que no han pasado por alto los colaboradores de plató, ya que no dice estar soltero, sino que claramente queda probado que está ya con Lucía.