La novia de Lester reconoció que al principio se había sentido atraída por Cristian y que su chico sabía todo lo relacionado con este tema, pero tanto el ex de Melodie como Marta Peñate no pararon de atosigarla y de hablarle sobre el tema, lo que hizo que se pusiera a llorar.

Luego se refirió directamente a sus compañeros: “No digo que Marta sea mala porque sé que en el fondo no lo es, pero el argumento que utiliza de que no quiere que le hagan daño a Lester no me parece válido ya que ella le hizo daño, le fue infiel, le llamó mantenido delante de toda España y en numerosas ocasiones le ha faltado al respeto en público, por lo que si yo le hago daño a Lester será cosa mía y de él y no tienen que meterse terceras personas. Porque al final nadie sabe todo lo que uno vive en pareja”.