Marta Peñate es una de las cuentas pendientes de Lester Duque y Patricia. La canaria fue la pareja de Lester durante once años hasta que en República Dominicana rompieron y él salió de 'La isla de las tentaciones' de la mano de Patri . Ha llovido mucho desde entonces pero la relación de Lester y Marta ha sido como una montaña rusa . Lo mismo se profesan amor por todo lo vivido que protagonizan las discusiones más gordas.

La cosa no empezó bien. Cristian , exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2', había llegado en el mismo momento y al parecer existen unos mensajes donde se evidencia que a Patry le gusta . Mensajes que ha sido Marta quien ha sacado a la luz después de que la novia de Lester lo negase.

A pesar de su encontronazo, en el cuarto capítulo de 'La última tentación' veíamos el acercamiento de Marta y Patry... ¡con masajes! La novia de Lester empezó dándole uno en la espalda a la exnovia de su pareja. "Este momento me lo dicen y yo no me lo creo", señalaba.