Siscu, padre de Isaac comentaba que está viendo un complot contra Lucía por parte de sus compañeras de Villa, que no paran de intentar convencerla de que Isaac le ha sido infiel y que, además, han visto las pruebas: “Son dos personas que han querido estar con él. Una ha estado y otra ha estado dos días ”, decía sobre Marina y Bela .

En ese momento, la madre de Marina no se iba a quedar callada y saltaba defendiendo a su hija: “Lo que no vamos a hacer, Sandra, es victimizar a Lucía, eso es lo que no se puede hacer. Ahora resulta que la víctima es Lucía”, comentaba. Pero algunos de los colaboradores cargaban contra ella reprochándole que, si había alguien que estaba victimizando a Lucía, era ella.