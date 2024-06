La terrible experiencia de Maribel en Turquía: ''Fui a operarme el pecho y acabé sin dientes''

Maribel fue a Turquía a operarse porque allí las operaciones estéticas son mucho más baratas

La invitada de esta noche se sienta junto a Cristina Tárrega para contarlo todo sobre su terrible experiencia: ''Necesito ayuda''

La cirugía estética le ha destruido la vida: ''Buscaba la felicidad y fue mi ruina''

Maribel acude a ‘La vida sin filtros’ para dar visibilidad a la terrible historia que ha vivido en sus propias carnes y así evitar que a alguien más pase por el que ha sido uno de los peores momentos de su vida, fue a Turquía a operarse el pecho y acabó sin dientes.

Nuestra invitada de esta noche se sienta junto a Cristina Tárrega para desvelar todo sobre la experiencia que cambió su vida de un día para otro. Maribel comienza explicando por qué decidió ir a Turquía a operarse, ella ya tenía prótesis, pero una le explotó y en España le salía muy caro por lo que decidió irse a Estambul donde las operaciones son más baratas.

''Me hago el viaje y me hago un pack, el pecho, la barriga y el trasero. Hablé con un agente y me cobraron 5.000 euros. Fui al del pecho, la barriga no me la pudieron hacer porque estaba inflamada'', comienza explicando Maribel sobre la decisión que le llevó hasta Turquía.

Maribel cuenta que la operación de pecho fue muy bien, pero explica que el drama vino después, cuando al día siguiente de operarse se fue de crucero donde se encontró a unos españoles que le explicaron que el dentista era muy barato, por lo que decidió acudir también a arreglarse los dientes.

''Cuatro implantes eran dos mil euros y pensé que estaba regalado. Subí sola al dentista, me pincharon anestesia seis veces y yo no me di cuenta de que me sacaron todos los dientes, no me dejaron ni uno, todos'', cuenta y da a conocer que ella únicamente iba a hacerse cuatro implantes.

Nuestra invitada revela que tras salir del dentista y verse sin dientes volvió a España para hacer más tarde otro viaje a Estambul para que siguiesen con la operación de la boca que ella no había pedido: ''Me dijeron que estuviese tranquila que en tres meses me los ponían''.

''Me han dejado sin hueso, yo no puedo comer. He estado dos años sin dientes y ahora me han hecho un implante de hueso. A los tres meses volví, me pusieron un aparato con pegamento, se pasaban la pelota uno a otro y dije 'me voy'', cuenta.