Una invitada estalla contra Alessandro Lequio tras un comentario del colaborador: "Cállate, Tutankamón"

Aylén le ha contado a Cristina Tárrega que conoció a su todavía novio hace apenas un año en la feria de Málaga . Lo de nuestra invitada con este chico fue un flechazo en toda regla: "Nos conocimos en la feria y me fui a su villa , estuve allí 24 horas sin separarme de él, y la verdad es que genial, además es cocinero y me hacía todo tipo de comidas ".

Esta chica ha entrado por teléfono en el programa para darle su apoyo a Aylén y animarla a dejar a su pareja: "Cuando me dijo que le había perdonado por lo del tatuaje no le dije nada porque no soy quién para meterme en su vida, pero creo que lo mejor que puede hacer es dejarle. Una chica como ella, tan pibón, no tiene por qué aguantar a alguien como él".