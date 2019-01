No paramos de hacer temporadas en 'LQSA': comenzamos a grabar ya la 12

Más, más, más… más episodios, en breve comenzamos grabar una nueva temporada de ‘La que se avecina’. Y estamos que no nos lo creemos. Alberto Caballero, creador de la serie, lo ha anunciado hace unos días en sus redes sociales, y ha confesado que están más motivados que nunca con lo que les espera en Montepinar.

Más payasos justicieros, más pinchitos, más Fina que nunca, más locura que nunca… Losen este mes de enero están a tope con lo nuevo de lo nuevo. Y sí, ya sabemos que todavía queda la undécima temporada por estrenar, pero ya sabemos que no va a ser la última. Vamossss!

- Aquí la Yoli no está 'on fire' pero ya está Coque para ayudarla. No os preocupéis que la Morcillo va a dar mucha guerra.