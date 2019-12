‘La que se avecina’ culmina la temporada coronada como la serie más vista del año de la televisión en abierto

A falta de un capítulo para culminar la temporada, ‘La que se avecina’, se alza como la serie más vista y con mejor target comercial de la televisión en abierto en 2019. Imbatible en su franja de emisión con un promedio del 18,8% de share y 2.537.000 espectadores, marca una ventaja de 7 puntos sobre Antena 3 (11,8%), a la que duplica en target comercial (22,5% vs. 10,7%) y triplica entre los jóvenes de 13 a 24 años (34,5% vs. 9,8%) y el púbico de 25 a 34 años (30,2% vs. 9,5%). Se impone también en 12 de los 14 mercados geográficos anotando sus mejores registros en Castila-La Mancha (27,3%), Asturias (26,5%), Murcia (25,7%), Andalucía (22,7%) y Canarias (22,4%).