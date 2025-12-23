Lidia González 23 DIC 2025 - 13:13h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cuenta que le ha llegado la notificación del registro civil por sorpresa

Jennifer Lara anuncia su ruptura con Rubo Blanco

Compartir







Jennifer Lara ha recibido una inesperada noticia que ha querido compartir con todos sus seguidores en este complicado momento que está atravesando. Después de contestar al duro comunicado de su excuñado, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela que Rubo Blanco se ha dado de baja en el registro civil a sus espaldas. Todavía sin poder creerse lo que está viviendo, la creadora de contenido explica cómo se siente y revela el nuevo duro revés que se ha llevado en toda esta delicada situación. ¡Descubre todo lo que ha dicho la vallisoletana, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

La influencer está atravesando por un momento personal muy complicado tras su repentina separación del futbolista y no deja de encontrarse con nuevas sorpresas, algo que acrecienta todavía más la desilusión que siente. A pesar de ser consciente de la situación y su ruptura, aún “no estaba pensando” en formalizar esta situación, algo con lo que parece que el que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’ le llevaba la delantera: “Él tenía mucha prisa en darse de baja en el registro”.

PUEDE INTERESARTE El motivo que Rubo Blanco ha dado a Jennifer Lara para romper su relación

“Me ha llegado la notificación de que ya no estamos casados”, comenzaba explicando la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Después de desvelar los términos de la custodia de su hijo en común con el futbolista, la creadora de contenido habla claro del nuevo revés que ha recibido por parte de su expareja. La influencer confiesa la reacción que ha tenido al enterarse de este hecho de una manera tan repentina y saca una importante conclusión: “Hay cosas que no me cuadran, igual no estoy tan desencaminada”.

Jennifer Lara se rompe al hablar del complicado momento que atraviesa

PUEDE INTERESARTE Jennifer Lara habla sobre la pérdida de peso que ha sufrido tras su ruptura con Rubo

Jennifer Lara no puede ocultar la situación que está viviendo y ha querido abrirse en canal para sincerarse sobre el cambio tan drástico que ha sufrido en su vida personal. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se rompe al hablar del complicado momento que atraviesa. Sin poder ocultar sus lágrimas, la creadora de contenido explica la gran traición que ha sufrido.

Jennifer Lara se sienta frente a las cámaras de mtmad para responder a todas las dudas que suscitó su último capítulo en el que anunciaba su ruptura con Rubo Blanco. Tras este comunicado, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha tenido que contestar a las críticas que ha recibido, incluyendo las de su excuñado, y aclarar algunas situaciones. Además, la creadora de contenido explica cómo le contó a su hija Ángel su separación del futbolista.