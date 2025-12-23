Celia Molina 23 DIC 2025 - 16:42h.

La creadora de contenido anunció recientemente la repentina muerte de su novio, Pedro, con el que se acaba de comprometer

Muere el novio de la influencer Manuela Ochoa, tan solo cuatro días después de prometerse: "No sé cómo voy a vivir sin ti"

Tras la triste publicación en la que la influencer Manuela Ochoa anunciaba la repentina muerte de su novio, Pedro Cadahía, ésta ha tenido que pronunciarse sobre las causas del fallecimiento, a tenor de los rumores que se han desatado en las redes sociales. Con profundo dolor, Manuela contó que apenas cuatro días después de haberse comprometido con él, "Dios había decidido llevarse a Pedro" sin previo aviso. La creadora de contenido dijo que era tan "santo" que, por eso, se había marchado a ocupar su lugar en el cielo, sin dar más explicaciones de lo ocurrido.

Manuela se despidió de su prometido con una sentida carta en la que decía: "¿Qué voy a hacer sin ti? Si te soy sincera, no lo sé. Reconozco que todo esto me viene grande, no sé cómo voy a vivir sin ti. Lo que sí se es que hoy nuestra promesa brilla en el cielo más que nunca. En diciembre del año pasado, me escribiste: si al cielo se llega amando, yo llego seguro porque no sabes lo que te quiero. Tengo claro que has llegado directo. Y, si hubieras visto la cantidad de gente que ha venido a despedirte, ¡te hubieras muerto de vergüenza! Pero sabías querer tanto y tan bien, que ha sido precioso", escribió.

"Pedro era la persona más feliz del mundo"

"Ahora me toca a mí vivir por dos - continuaba - me toca seguir adelante por ti, por nosotros y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos. Me siento tan afortunada de que me hayas elegido a mí como al amor de tu vida, de haber sido la persona más querida por ti todos estos años y de haber tenido la inmensa suerte de haber vivido un amor como el nuestro. Cuánta gente hay que no conoce un amor así nunca. Eres tan especial, Pedro, no hay persona tan noble, honesta, generosa y cariñosa. Saber que me iba a casar contigo es lo más duro, pero también es lo más bonito que me ha pasado. Te veo en el cielo, te voy a echar de menos", concluía.

Como la influencer no dio más detalles sobre tan impactante pérdida - solo que era algo "sin explicación" - , los usuarios de las redes sociales comenzaron a especular con un posible suicidio, un accidente o una muerte ligada a la depresión. Por ello, ella misma ha tenido que salir en su defensa y decir públicamente: "Pedro ha sido la persona más feliz del mundo hasta el último día. Ni accidente, ni depresión, ni quitarse la vida". Así, ha zanjado los comentarios que insinuaban que Cadahía podía tener algún problema personal oculto.

La felicidad de la que habla Manuela es la que los dos desprenden en las fotografías del día de su compromiso, que tuvo lugar frente a la Virgen de Guadalupe, en México. La pareja tenía pensado casarse a finales de octubre del año 2026 pero, ahora, como bien le ha dicho el también influencer Tomás Páramo, ambos deberán esperar para "permanecer abrazados eternamente".