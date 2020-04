Candela intenta olvidarse de Massimo, el próximo miércoles a las 22:40 h.

Los caminos de Massimo y Candela han vuelto a separarse tras su fugaz encuentro en Praga, pero, a pesar de que no empezaron con buen pie, no pueden olvidarse el uno del otro. Cuando la bailarina vuelve a casa, sus amigas tienen claro que algo le pasa… y que tiene que ver con un hombre. Candela lo niega, pero hace caso a sus amigas y decide y a ver a don Fulgencio, el párroco de la iglesia de San Pedro, para aclarar sus ideas. ¿Le ayudará a sacarse a Massimo de la cabeza? No te lo pierdes, este miércoles a las 22:40 h., en Telecinco.