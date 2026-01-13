telecinco.es 13 ENE 2026 - 14:52h.

Mayeli y Álvaro reaparecieron juntos en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9' y confirmaron públicamente su relación

Mayeli ha compartido una imagen muy especial en Instagram acompañada de una reflexión sobre su embarazo y el proceso personal que está viviendo

Mayeli Díaz ha compartido en sus redes sociales su primer posado embarazada, una publicación muy especial con la que ha querido mostrar cómo está viviendo esta nueva etapa personal junto a su pareja, Álvaro Rubio. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones 9' ha acompañado las imágenes con un texto cargado de emoción, en el que reconoce que, aunque no ha sido fácil, se encuentra en un momento de paz.

En el post, Mayeli habla abiertamente de lo que supone este embarazo para ella, explicando que cierra un capítulo que "fue ruido, tormenta y herida”. La influencer reconoce que su paso por el reality marcó su vida "de una forma caótica y profundamente dolorosa”, aunque también asegura que esa experiencia le atravesó para transformarla. Ahora, afirma, habla desde otro lugar, desde “la calma que llega después del miedo”.

La futura mamá describe cómo vive este embarazo desde una dimensión muy íntima, señalando que lo hace “desde un cuerpo que ya no solo me pertenece a mí, sino que late por dos”. No obstante, Mayeli no idealiza el proceso y se muestra sincera sobre las dificultades atravesadas. “No ha sido fácil. Ha sido traumático, duro y muy doloroso”, confiesa, subrayando que, aun así, incluso del dolor más profundo se aprende, y que de esta experiencia se lleva fuerza y una nueva forma de mirar la vida.

Este posado llega después de que Mayeli y Álvaro reaparecieran juntos en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9', donde confirmaron públicamente su relación y dieron detalles sobre el embarazo. Durante el programa, ambos reconocieron que su participación en el reality no fue la decisión más acertada dadas las circunstancias, pero dejaron claro que hoy están centrados en su relación y en la llegada de su futuro bebé.

La publicación ha sido recibida con numerosos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, a quienes Mayeli quiso agradecer antes de cerrar su texto con la frase: “Gracias por acompañarme. Hoy empiezo de nuevo”.