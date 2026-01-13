Mara y Sandra protagonizan un encontronazo en 'La isla de las tentaciones 9'

La historia entre Mara y Juanpi no terminó en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 9'. Cuatro meses después del decisivo “no” que sorprendió a todos, ambos han reaparecido juntos para aclarar qué ocurrió realmente tras el programa… y el reencuentro no ha estado exento de tensión, especialmente con Sandra como protagonista, que no ha podido contenerse y ha explotado contra la tentadora.

Juanpi ha reconocido que entró al reality con la ilusión de conocer a Mara y que incluso quiso irse con ella, aunque fue ella quien frenó esa posibilidad en la hoguera final. Mara explicó que su decisión no tuvo que ver con falta de sentimientos, sino con las dudas que le generaba la situación que Juanpi mantenía con Sandra: “Vi que lo suyo no había acabado y sabía que fuera iba a estar dando por saco”, confesó sin rodeos.

El reencuentro que lo cambió todo

Pese a la negativa inicial, la historia no acabó ahí. Tal y como relató Mara, tras salir del programa cada uno volvió a su ciudad y estuvieron apenas unos días separados. Después de hablarlo, decidieron verse y, desde entonces, no se han vuelto a separar. Mara reconoció que dentro de la isla sintió cosas reales por él y que quiso darse tiempo fuera para comprobar si Juanpi tenía las cosas claras y si la situación se calmaba. Ese margen fue clave para que la relación avanzara lejos de las cámaras.

El choque con Sandra

El momento más tenso llegó con la intervención de Sandra. Los reproches, interrupciones y comentarios cruzados marcaron un enfrentamiento incómodo entre ellos, pues la gaditana no ha parado de atacar a Mara y, especialmente a Juanpi. Cuando se le preguntó directamente si le dolía que Mara y Juanpi estuvieran juntos, Sandra fue tajante: “Me da pena, Mara. Se le ve buena tía, pero está con este”, afirmaba la gaditana. Una frase que resumió su postura y que encendió aún más el ambiente.

Aun así, Mara se mostró firme y aseguró que, a día de hoy, confía en Juanpi. Él, por su parte, afirmó sentirse tranquilo y feliz en la relación, aunque reconoció que todavía es pronto para hablar de estar enamorado: “Estoy en proceso”.