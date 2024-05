Napoli demuestra si son reales sus dotes culinarias con una receta italiana

El equipo de los chicos emplataban sus propuestas culinarias con muchos nervios y, es que, iba a estar de jurado ni más ni menos que Yola Berrocal , toda una experta en realities, la que iba a valorar entre los platos de ambos equipos y no iba a dudar en dar un veredicto claro del que más le había gustado.

Napoli terminaba de hacer una pasta carbonara, con ayuda de sus compañeros, que se mostraban nerviosos con tener listo en plato en tiempo. Solo quedaba un minuto y el italiano tenía la pasta sin terminar en la sartén, los nervios invadían a todos. "No pasa nada porque no quede perfecto", le decía Álex y Julen le ayudaba a terminar, pero lo que tenía claro Napoli es que "la salsa iba a estar rica", pero ¿estará en lo cierto? ¡Dale al 'play' y disfruta de este momentazo que puedes continúar viendo completo en mitele PLUS!