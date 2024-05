Mayka se derrumba y se sincera con Lucía, su mayor apoyo: "Me quiero pirar de aquí, te lo prometo"

Tras diversos encontronazos con Ana Nicolás en los apartamentos y una nueva discusión con la concursante en la última gala de 'Los vecinos de la casa de al lado', Mayka ha acabado derrumbándose ante la atenta mirada de Lucía, su mayor apoyo en el reality. Mayka está harta y ha acabado sincerándose con su amiga, desvelándole lo agobiada que se encuentra en estos momentos. " Me quiero pirar de aquí, te lo prometo. Me quiero ir ", les ha confesado a Lucía y a Álvaro, que también se ha unido a la conversación.

Con un pañuelo en la mano y secándose las lágrimas del disgusto, Mayka ha empezado refiriéndose al resto de concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado', cuyo directo se puede ver las 24 horas en mitele PLUS, con cinco señales disponibles entre las que elegir. "No quiero ni hablar con nadie de los que están aquí, te lo prometo", le ha asegurado a Lucía, que ha preferido guardar silencio y dejar que su amiga se desahogara. "No quiero que se entere nadie de las cosas que hablo. Le dan la vuelta a las cosas", ha continuado Mayka con rabia.