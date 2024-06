Andrea Bueno, contundente con Julen Muñoz: "Tienes una doble cara y te gusta mucho quedar bien"

Julen Muñoz y Mayka no tienen la mejor relación que digamos dentro de los 'pisitos' de 'Los vecinos de la casa de al lado' . No es la primera vez que tienen un encontronazo . Ambos han chocado ya en más de una ocasión y aunque hace poco intentaron reconciliarse , han vuelto a las andadas. El último enfrentamiento de ambos ha sido por temas de convivencia, en donde Mayka le aseguraba sin pelos en la lengua que para ella es "un cerdo".

"Una persona que se tira todo el día andando por la casa y pone los pies en el sofá es un cerdo", le decía. Además, en la visita que tuvieron de Kike Calleja, Julen le aseguraba al periodista que no ha tenido ningún problema con ningún concursante hasta que ha entrado Mayka a 'Los vecinos de la casa de al lado'. Mayka confesaba que "todo le rechina" de Julen Muñoz: "Yo no estoy loca, lo que veo también lo ve la gente de fuera. Esto no se puede aguantar".

Y es que Mayka está completamente desesperada y Julen acaba muchas veces indignado sin saber por qué. En directo, Julen de la Guerra aseguraba que a pesar de que discuten él cree que se miran con cariño. Pero todo parece indicar que no es así. Por su parte, Julen Muñoz intentaba apaciguar las aguas: "Sé que no vamos a conseguir ninguna amistad fuera de aquí porque somos diferentes...".

No obstante, cree que a la hora de convivir lo tienen muy complicado. En ese momento, Andrea Bueno se daba paso señalando lo siguiente: "Mayka te va a ir desenmascarando, cosa que yo no pude hacer en su momento. Tienes una doble cara. Yo he salido y fuera, mi gente me ha dicho que me criticas a las espaldas. Te gusta mucho quedar bien. Y luego lo intentas arreglar todo con un beso y no".