Carmen Borrego comienza este encuentro recordando cuál fue el origen de todo : la grabación que le hicieron a Paola Olmedo hablando mal de las Campos y que vio la luz en 'Sálvame', programa donde la hermana de Terelu Campos trabajaba por aquel entonces. Al parecer, José María le pidió, en su momento, que dejara el programa para no exponerse y que dejaran de darle bombo a ese tema, pero este ocasionó el primer desencuentro entre madre e hijo.

Mientras tanto, José María confiesa que quiso proteger a Paola, su familia, y que por eso interpuso una especie de barrera entre ellos y el resto, provocando así que se intensificara ese distanciamiento con su madre: "Hubo una discusión en la que yo pedí ciertas cosas que necesitaba. Necesitaba que se parara". Y es que el hecho de que él pidiera a su madre que dejara su trabajo, hundió a la hija de María Teresa Campos, pues le hacía sentir responsable de esos audios cuando no lo era. En este punto, Almoguera añade que "esto no fue el desencadenante ", sino que "esto fue el declive ".

A partir de ahí, José María se sentía, continuamente, entre la espada y la pared por lo que ocurría entre Carmen y Paola y confiesa haber sentido miedo ante la posibilidad de "perder a mi hijo". Ella, arrepentida, reconoce que daría un paso atrás y actuaría de manera distinta, pues tendría que haberlo parado (se refiere al hecho de conceder una entrevista a la revista 'Lecturas' hablando del tema): "Lo he pagado muy caro. A mí eso me ha destrozado la vida. No fue consciente de las consecuencias que podía tener".