Jessica ha escuchado este mensaje y ha respondido , protagonizando un tenso enfrentamiento entre ellos pues, pese a que parecía que iba a haber un acercamiento entre ellos, no ha sido así: "Voy a esperar a poder hablar de todos los temas que ha habado. Se cree sus propias mentiras, es tan manipulador que sabe desviar la atención de las preguntas para no hacerse responsable de todo lo que está haciendo mal. Lo pongo en manos del juzgado, él va a saber lo que es más beneficioso para nuestros hijos. Tú querías hacerlo entre nosotros para manipularme, como siempre, pero yo quería dejarlo en manos de un juez".

Pero Jessica ha ido a más y ha explotado ante su expareja: "No utilices a mi hijo para limpiar tu imagen, no lo voy a permitir más. Por supuesto que quiero que esto acabe, pero se olvida del origen de todo esto. Vine después de estar mucho tiempo callada, aguantando todo, porque todo lo que él cuenta es mentira. Hay unas transferencias que se pueden demostrar y no puedes demostrarlo. No manches mi imagen con mentiras", continúa diciendo. El duro enfrentamiento, completo, en el vídeo.