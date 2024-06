Lucía Sánchez y Álvaro Boix ya no se esconden: ¡se dejan llevar por la pasión y besos bajo el edredón!

Antes de entrar en 'Los vecinos de la casa de al ado', Lucía publicó un vídeo en el que dejaba clara cuáles eran sus intenciones con Álvaro: "Me han gustado muchos los besitos que me ha dado, pero me ha faltado alguno más". Lucía, a la que no se le borraba la sonrisa, confesaba estar muerta de ganas de ver al concursante.