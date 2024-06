Gabriela confiesa que se ha saltado las normas: “Se me fue la pinza, tenía muchas ganas de ver a Álex”

Gabriela pedía la palabra en plena gala de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes seguir las 24 horas en exclusiva en mitele PLUS , para reconocer algo que había hecho y que no estaba nada bien: “A ver… tranquilos por favor, que tampoco ha sido nada tan fuera de lo normal…”, advertía ante el runrún del público y los colaboradores.

“Nada, pues que ayer se me fue un pelín la pinza , tenía muchas ganas de ver a Álex y me fui con dos amigas de aquí por la parte de atrás de donde están los vecinos a mirar donde estaba Álex y poder verlo” , explicaba Gabriela antes de recibir la reprimenda de la presentadora.

“Es algo que me asusta porque con esto también puedes perjudicar el concurso de Álex”, advertía Cristina Boscá. “No le dije nada, tampoco, no fui a decir nada, ni a gritarles, ni a nada en concreto… él no me vio, no puede verme”, se justificaba la exconcursante.