El bonito gesto de Julen Muñoz que ha sorprendido a Pilar Llori: "¿Has sito tú?"

En los últimos días, Pilar Llori ha tenido una conexión muy especial con uno de los vecinos más veteranos del reality. Desde que se ha convertido en la nueva concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado', no ha podido evitar acercarse a Julen Muñoz . La química entre ambos se palpa en el ambiente.

Por otro lado, Pilar Llori no ha revelado y confirmado que siente una fuerte atracción por Julen . En esa conversación, Llori se ha mostrado muy nerviosa hablando de la relación que tiene con su compañero dentro de la comunidad de vecinos. La historia entre ambos ha seguido avanzando y Julen se ha preocupado mucho por Pilar.

Durante la noche, Pilar y Julen han tenido que dormir en dos hamacas del jardín. El vecino del apartamento Sombra no ha descuidado ni por un momento a Pilar y le ha colmado de muchas atenciones. Al tener que dormir al raso mientras Julen de la Guerra cumplía condena en la prisión vecinal, Julen no ha dudado en acomodar la tumbona de Pilar para que estuviese cómoda y caliente.

El vasco ha buscado una almohada para que ella durmiese bien durante toda la noche. Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí, ya que en el intercambio de turno, Pilar se ha quedado dormida en la cama sin tapar pasando frío. Julen ha entrado al apartamento y la ha tapado para que no pasase más frío .

A la mañana siguiente, Julen Muñoz le ha recordado el gesto tan noble que ha tenido con ella al tirarle el edredón por encima: "Cuando he entrado ahí estabas helada hoy también. Te he tirado el edredón". Pilar se ha sorprendido al escuchar a Julen: "¿Has sido tú?" Julen se lo ha afirmado y le ha comentado que va a poner la calefacción para que no pase frío por las noches: "Voy a poner la calefacción toda la noche a 32".