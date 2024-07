María José Suárez llora al enviarle un mensaje a Escassi: "A mí él no me va a callar"

"Pero me he visto obligada por su entrevista de la semana pasada . Me he visto que tenía que contar mi verdad. Y me da mucha pena que ha sido una relación tan bonita que tenga que acabar de esta menar que no nos lo merecemos ni él ni yo. Le deseo toda la suerte del mundo... pero lejos de mí", remata su mensaje.

Y es que, segundos antes, María José ha confesado no tenerle ningún miedo al jinete por lo que ha podido decir: "A mí no me calla nadie. Yo he venido a contar la verdad, no mi verdad. Lo que he vivido este mes. Escassi, por mucho que vaya enseñando vídeos míos a personas por ahí o vaya hablando de mí, no me va a callar".