¡Álex Girona y Gabriella se van a casar!: "¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo?"

Tras ver un vídeo en donde el concursante valenciano compraba un anillo en una joyería, este no se lo pensaba dos veces e iba directo hacia su ya prometida. En el centro del plató, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' le daba un inicial abrazo y comenzaba su discurso: "Te quiero dar las gracias por formar parte de mi vida. Gracias por sacar lo mejor de mí en cada momento. Siempre te he dicho que tienes unos ojos que con tu mirada lo dices todo (...)".

"(...) No me voy a cansar de pedirte perdón por todo lo que te he hecho", señalaba Álex, refiriéndose a las numerosas infidelidades que se han destapado sobre él y que han puesto en entredicho su relación con Gabriella. Es entonces ahí cuando Álex soltaba la bomba: "Ya que nos hemos conocido en televisión, hemos roto en televisión y hemos vuelto en televisión, solo me falta una cosa por hacer en televisión". Álex Girona iba directo a la caja, la abría y cogía el anillo.