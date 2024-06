Álex saca a relucir los celos de Gabriella en su noche de bodas: ''¿No se me puede acercar ninguna tía?''

La noche de bodas de Álex y Gabriella no ha ido todo lo bien que esperaban

Los recién casados han tenido una discusión debido a los celos que Gabriella tiene con Mayka

Álex y Gabriella protagonizaron el pasado miércoles una de las noches más emotivas en el plató de ‘Los vecinos de la casa de al lado', reality que puedes seguir las 24 horas en exclusiva en mitele PLUS, al oficializar su boda tras la emocionante pedida de mano de la semana pasada.

La pareja se daba el ‘sí, quiero’ para después abrir paso a su noche de bodas, una noche que ha sido de todo menos tranquila después de que Álex haya sacado a relucir los celos de Gabriella por sus compañeras Mayka y Ana.

Álex le pregunta a Gabriella sobre su inquina con sus compañeras y ella le explica que ''no es con todas'', pero recalca que Ana dijo cosas en redes sociales sobre ellos que no le sentaron nada bien porque ‘’iba a buscarle las cosquillas’’.

Pero, al parecer, Gabriella no tiene problemas únicamente con Ana, la novia de Álex tiene también enfilada a Mayka y afirma haber visto muchas cosas que no le han gustado, como que sea cariñosa con Álex y le cuenta que la noche antes de la boda vio cómo le cogía de las manos y estalló: ''Me entró un ataque de nervios, de ansiedad, de locura''.

Álex, que no se cree lo que escucha porque asegura que Mayka es su amiga y que ella tiene pareja fuera le pregunta si lo ve normal y ella se lo reprocha: ''Lo veo mal (...) Es recatada para unas cosas y luego es que es el novio y tú eres su compañera, no eres la stripper''.

''Ella tiene pareja también y cuando dices algo relacionado con eso...'', defiende Álex a su amiga, pero Gabriella continúa: ''Ya lo sé, la vida no es fácil, que no o haga, mira Bea a Bea no le he dicho nada, se ha comportado y no se ha arrimado a ti''.

''Sabes cómo soy, cómo me he puesto con Ana por ponerte los pies a ti, qué haces. Tú te crees que yo voy a pensar en ella, en su novio o su relación, pues no, pienso en mí y si hay algo que me molesta porque desde fuera se ven las cosas diferentes'', se defiende Gabriella.

Después de escuchar a Mayka, Álex defiende a su amiga: ''No me ha molado porque al final lo que pasa es que se me acerca una, te rayas con ella y pum, fuera, qué va a pasar ¿que no se me va a poder acercar ninguna tía? Llevo conviviendo con Mayka mucho tiempo, hasta que me ha puesto las manos aquí, pues no''.

