Álvaro Boix, muy convencido de intentarlo con Lucía tras el reality: "Tengo que escuchar a mis sentimientos"

Álvaro le ha estado comentando a Álex Girona sobre sus planes al terminar el reality. Por un lado, le encantaría volver a ir a Tailandia: "Me hace mucha ilusión Tailandia. Al fina es un sitio donde me ha robado el corazón, donde he pasado momentos increíbles, donde me siento libre, donde no me siento observado, ni criticado, ni juzgado y me ha dado muchísimo".