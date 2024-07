Bea Retamal cuenta cómo fue la dolorosa ruptura con Dani García: "Estaba muy mal psicológicamente"

Sin embargo, lo que le descuadró a Bea es que Dani se presentase en el hotel el día de la final: "Yo no sabía que él iba a venir a hacerme el alegato para la final. Él llegó al hotel y le di la carta. Yo no sabía que estábamos pinchados en directo cuando le di la carta".

Dani García leyó la carta en mitad de la gala y Bea ha comentado que él no se creyó que ella la había escrito. Lo sorprendente fue cuando la gala finalizó: "Cuando terminó la gala me dio una carta con un sobre naranja. Mi psicóloga me dijo que no se me ocurriera abrirlo", ha explicado Bea Retamal.