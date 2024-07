Mayka Rivera explica el significado de su tatuaje más duro: "Es mi ojo llorando"

El ojo que lleva tatuado es el suyo propio y "fue por un momento de mi vida que pasó, que pasé por un mal de amores. Me hice el corazón y fuera están las rosas, el mundo bonito. Si te das cuenta esto es el amor y el ojo llorando, como que estoy en el amor , pero no lo estoy pasando bien".

"Me encanta este tatuaje, yo creo que es de los más bonito que tengo", confiesa Mayka, pero Álvaro cree no haber entendido bien y le pregunta: "¿Te hiciste tu ojo llorando porque estabas pasando por una mala época?" Ella responde: "A ver, esto es una metáfora de que no tienes que llorar por amor...".

"¿Ves? Por eso cuando la gente pregunta por los significados me da rabia la gente como tú. Cada uno tiene su significado, sus sentimientos y sus experiencias. ¿Quién soy yo para juzgar un tatuaje que tú te has puesto aquí? Como si te pones una mierda con una rama yo no te voy a decir nunca 'qué mierda, por qué te haces eso'. Por eso yo nunca explico los significados. Es mi significado, mi momento y me lo tatúo yo en mi piel", remata Mayka.