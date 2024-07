El contundente mensaje de Julen Muñoz hacia la audiencia contra Mayka: "Intenta joderme, ojalá la pilléis"

Julen se ha dado cuenta de que los vecinos no iban a comprar arroz y ha estallado contra ellos advirtiendo a la organización de 'Los vecinos de la casa de al lado': "¡Yo no tengo arroz! 'Boss', o dices algo o voy y grito". Tras esto, se ha puesto más cómodo y se ha sentado al conocer que no iba a tener arroz en toda la semana.