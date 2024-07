Gabriella se entera en directo que Álex también le ha sido infiel con Soraya: "¡Por esto no estamos juntos!"

"Conozco a una persona de Alicante que Gabriella se ha liado con él estando con Álex", aseguraba Soraya

Gabriella tomaba en la pasada gala una decisión definitiva sobre su relación con Álex: “Es muy complicado”

Comenzaba la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' con una nueva información sobre Álex Girona. Soraya, una chica con la que este se habría liado cuando ya estaba con Gabriella estaba en el plató para contarlo todo.

Soraya cuenta en directo desde el plató que se besó con Álex cuando estaba con Gabriella

Pese a que Álex se mostraba tranquilo con que no podían salir más informaciones sobre él y deslealtades, el móvil mostraba una foto de Álex con Soraya, aunque este negaba haber tenido nada con ella porque "ambos tenían pareja". Pero ella lo negaba al entrar al plató: "Tenía pareja, pero yo también le fui infiel".

Tras esto, Soraya se sentaba en la mesa del plató para contar lo que pasó entre ellos: “Tengo que decir que no me he acostado con él, fueron dos besos. Nos vio mucha gente. Yo le pregunté por Gabriella, pero él no podía decir nada porque todavía se estaba emitiendo la isla". Y, es que, todo esto habría pasado cuando Gabriella y Álex ya estaban juntos después de su paso por 'La isla de las tentaciones', más en concreto el 16 de marzo.

Álex negaba haberle escrito al día siguiente para terminar lo del día anterior aunque terminaba reconociendo que lo que estaba contando Soyara era verdad: “Le escribí y le dije que no se preocupara porque ella no tenía pareja. No he tenido nada más que dos besos con ella y pasó hace muchos meses". Algo que ella confirmaba: "Eso es verdad, yo no tengo nada malo que decir contra él. Me escribió y me dijo que a ver si un día nos veíamos". Asegurando que tiene los mensajes que lo confirman todo.

Y Cristina Boscá apuntaba información que esta chica había dado antes de entrar al plató: “Al programa le ha contado que fue más de un día más de comunicaciones”. Y, Soraya confirmaba que se han vuelto a ver en más discotecas, pero que "no ha pasado nada" entre ellos.

Pero esto no se quedaba aquí, Soraya también tenía información sobre Gabriella: “De ella no se sabe todo, pero conozco a una persona de Alicante que Gabriella se ha liado con él estando con Álex. Me lo han contado, yo lo sé seguro, pero la persona no quiere decirlo”. Y, es que, no es la primera vez que salen informaciones de que la extentadora de 'La isla de las tentaciones' podría haber sido infiel a Álex.

La reacción de Gabriella a esta nueva información

Gabriella, que escuchaba muy atenta todo esto, lanzaba un "por eso no estamos juntos a día de hoy" y se pronunciaba sobre esto: “No me parece que venga a cuento porque ya dijimos que lo que pasado da igual. Es que no quiero hablar, ya ha salido mucha mierda aquí, dijimos que ibamos a empezar de cero, lo que ha pasado ya da igual. Nos queremos, tenemos mucha conexión, pero como no estamos juntos esto lo veo innecesario".

“Cuando tomamos la decisión de tomar de cero, empecé de cero”, aseguraba Álex, que dejaba claro que si le sacan cosas del pasado de Gabriella también le darían igual: "Quiero intentar llevar la relación para adelante".

