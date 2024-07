Las bonitas palabras de Marieta a Álex tras ser expulsado: “Donde esté yo siempre tendrás un lugar”

Álex Girona es expulsado ante su duelo contra Mayka y Marieta le dice unas palabras en su despedida

Las miradas cómplices entre Marieta y Álex Girona y su conversación más sincera: "¿Con las demás no lo has tenido?"

Álex Girona, que durante la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' tenía que volver a hacer frente a otra chica que sacaba a la luz una deslealtad del pasado de él a Gabriella, vivía otro complicado programa, en el que además estaba nominado junto a Mayka.

Mayka o Álex iban a tener que abandonar definitivamente 'Los vecinos de la casa de al lado' y eran los suscriptores de mitele PLUS los que votaban quién querían que se marchase. Y, es que, ambos seguraban estar "nerviosos" y querer quedarse en el vecindario.

Álex Girona tiene que abandonar de manera definitiva 'Los vecinos de la casa de al lado'

Y, llegaba el momento de que Cristina Boscá diera el nombre del expulsado en este complicado duelo. "Los suscriptores de mitele PLUS han decidido con sus votos en la app que 'El vecino de la casa de al lado' que debe ser expulsado para siempre sea... Álex".

Mayka no podía reprimir su felicidad y soltaba varios "toma", aunque quería dejar claro que "no lo había hecho por Álex" y si por otros de sus compañeros: "Lo siento. Yo estoy muy feliz y nerviosa. Estoy muy agradecida, siento que se me entiende fuera y eso me llena de energía y ganas de seguir aquí".

Álex aseguraba estar contento de todo su paso por el concurso y que se queda con esa experiencia: "Lo he pasado genial y fatal, estoy muy agradecido con todo. Me quedo con el aprendizaje que he hecho de mí mismo, me he dado cuenta de que estaba muy enamorado de Gabriella". "Has sido un concursante maravilloso, lo has dado todo", le decía la presentadora.

Marieta le dice unas palabras a Álex en su despedida del programa

Tony Spina hacía un apunte sobre Marieta, que estaba también en el plató: "No sé si te has enterado de que vive sola, que se ha independizado y que vive aquí en Madrid. Si esta noche tú no sabes dónde ir tiene dos habitaciones, no es que tengas que dormir con ella". Algo a lo que esta reaccionaba: "Te digo una cosa, como invitado podría venir perfectamente porque donde yo esté siempre tendrá un lugar"

Pero Marieta no se quedaba aquí y le dedicaba unas bonitas palabras de apoyo a su ex al tener que marcharse del programa: "A veces aunque no ganemos un premio se gana mucho personalmente y te puedes ir con la cabeza muy alta". Con la que ya hablaba en el vecindario de las infidelidad y de lo que pasó entre ellos.

Suso, a Álex: "Me gustaría que fueramos colegas fuera"

Una emotiva despedida, a la que Suso le ponía la guinda: "Tener algo tan puro en televisión coo Álex es muy difícil de conseguir. Personalmente me has ganado, veo en tí una nobleza que muchas veces me he visto reflejado en mi 'yo' del pasado. Si quieres tener contacto conmigo fuera y ser colegas me encantaría". Algo con lo que Marieta bromeaba: "Por estas cosas no tengo nada con Suso". Y, así Álex decía adiós de manera definitiva a 'Los vecinos de la casa de al lado'.

