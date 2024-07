Lucía Sánchez sorprende a los vecinos con su confesión: ''Te amargo la vida''

Lucía Sánchez ha llegado pisando fuerte. La exconcursante de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir las 24 horas en mitele PLUS , se ha abierto durante su visita a los apartamentos y ha sorprendido con sus palabras.

''En cosas grandes de mi vida yo sé que no tengo capacidad de perdón. A lo mejor te perdono porque te digo que te perdono, pero te amargo la vida porque no te perdono y lo asumo y le amargo la vida a la persona porque no puedo perdonarlo'', admite Lucía.