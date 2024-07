A Julen de la Guerra se le complica el entrenamiento matinal: “Yo no soy un chico fitness”

‘Los vecinos de la casa de al lado’ han tenido unos días de descanso en su entrenamiento físico, pero la profesora ha regresado al vecindario y les ha hecho sudar la gota gorda, especialmente a Julen , quién no era capaz de seguir el ritmo del resto de concursantes .

La entrenadora ha propuesto a los vecinos unos ejercicios de fuerza que viendo el ritmo y la forma en los que los realizaba Mayka , parecían muy sencillos, pero nada más lejos de la realidad. La concursante de ‘La isla de las tentaciones’ está muy en forma y ha asegurado que a ella el entrenamiento de piernas no le cuesta nada, pero los demás no pensaban lo mismo.

A Bea Retamal han comenzado a picarle los músculos de los muslos con las primera repeticiones y Julen ha visto como el entrenamiento se le hacía muy cuesta arriba . “No puedo más”, le ha repetido a la profesora esperando que le perdonara alguna serie, pero no lo ha conseguido.

La monitora ha intentado que Julen no se rindiera y con el apoyo de sus compañeros siguiera la clase hasta el final. El extronista no es un chico fitness como el resto de los vecinos del reality de Mitele Plus y le ha costado un gran esfuerzo intentar seguirles el ritmo.