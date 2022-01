El destino vuelve a reunir a Mila y Gonzalo. En el pasado no ocurrió nada entre ellos, él estaba casado y ella simplemente sabía que no podía ser. Se conocieron cuando él trabajaba de taxista y la llevaba cuando era prostituta .

En el hospital se reencuentran por casualidad, la mujer de Gonzalo está ingresada allí y él va todos los días a verla. Poco a poco se dar cuenta que hay algo especial entre ellos. Una historia que todavía no han cerrado. Pero Mila sabe que no puede ser, él sigue casado. Eso sí, su mujer no le trata del todo bien y ella le va a abrir los ojos.