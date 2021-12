Simón descubre que Olivia está embarazada: "Nunca pensaba decírtelo"

Tras dejarlo con Simón , Olivia se hizo un test de embarazo , y dio positivo. La doctora no se lo esperaba que le pasara algo así, pero antes de tomar una decisión, decidió no decir nada. Pero tras sufrir un pequeño accidente de moto, su amiga lo descubrió. Y después, Juani también.

Eso sí, Olivia tenía claro que a quien no se lo iba a decir es a Simón. Era algo suyo. Pero Juani se va de la boca , y le cuenta a su novio que va a volver a ser padre. Enseguida, el celador fue en busca de su ex, quería confirmar si esta noticia era cierta o no. Y Olivia no tiene otra que contárselo.

Simón no lo entiende, cómo ha podido pasar si Olivia es médico, "todavía no lo he decidido si tenerlo o no", le explica, pero no es asunto suyo. Él se va a Soria con Juani.