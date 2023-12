Cristina Porta y Maestro Joao han recibido en un nuevo programa de 'For Fans' en mitele PLUS a Susana Bianca, una de las concursantes de 'Gran Hermano VIP 8' que más ha dado que hablar. Con ella hacen balance de su concurso, averiguan cómo está su relación con Zeus Montiel y descubren cómo ha afrontado las críticas.

"Creo que hay cosas que no se han entendido o se han malinterpretado. Yo me olvidé de las cámaras desde el segundo día. Por eso me afectaba tanto y lloraba cuando había discusiones o estrategias en la casa, ahí veía que para otros era un juego", explicaba en 'For Fans'.