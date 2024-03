Arantxa del Sol se enfrenta a Carmen Borrego y a Mario: "Metes cizaña y vas por la espalda"

El conflicto de Aurah y Rubén Torres hace que se mojen sus compañeros: "¿Qué creéis que hay entre ellos?"

El 'oráculo' de Poseidón, el momento en el que los supervivientes han podido resolver cuentas pendientes y tenido la oportunidad de escuchar algunos de los momentos clave de los conflictos en la playa, ha sacado a la luz los malos rollos que se han generado con Arantxa del Sol con algunos de los compañeros de su grupo.

Arantxa del Sol ha tenido una tensa discusión en los últimos días en su playa con Carmen Borrego, algo de lo que ambas podían escuchar lo que ha sucedido y las palabras que han salido de su boca ante esto. Al escuchar algunas de las cosas que Carmen decía sobre ella a sus compañeros hacía reaccionar a Arantxa durante el oráculo: "Soy yo las que las clava por la espalda, ¿no?".

"Tú estás cuando quieres, no estás cuando quieres, de repente eres de un grupo y de repente de otro", le respondía Carmen Borrego. Y ambas terminaban teniendo un cruce de reproches. "Tú metes cizaña y vas por la espalda, qué bajo es tu estilo, no puede ser más bajo y más sucio", le recriminaba Arantxa y Carmen contestaba: "Yo contigo no puedo porque tú eres lo más y yo soy lo menos".

Pero este no iba a ser el único momento tenso para Arantxa en el oráculo. Mario se mostraba muy molesto al enterarse de que Arantxa estaba poniendo en duda su papel como líder: "Nunca lo había escuchado y era lo que no quería oír, que venga de buenas y que diga eso. Si considera que soy un mal líder me preocupa bastante poco".